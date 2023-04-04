Наверх
4 апреля 2023, новость

Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере

Как сообщают СМИ, Warner Bros. и HBO, каждый сезон будет посвящен отдельной книге
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Руководство студий Warner Bros. и HBO начало вести переговоры с британской писательницей и создательницей серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг о съемках сериала, посвященного жизни волшебника и его друзей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель подразделения студии HBO Кейси Блойс близки к соглашению с писательницей, однако, как заявляют источники, контракт еще не оформлен.

Сообщается, что предстоящий проект будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет посвящен одной книге Джоан Роулинг. Сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.

В феврале этого года британский актер Руперт Гринт заявил о готовности вернуться к роли Рона Уизли в сериале о Гарри Поттере.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что киностудия снимает фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя» после успеха одноименной пьесы. Однако позже в Warner Bros. опровергли эту информацию.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Руперт Гринт
Rupert Grint
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и узник Азкабана
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и философский камень
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Гарри Поттер и орден Феникса
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука
Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране
Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Бен Стиллер сыграет братьев-тройняшек в новом сериале
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Дарья Мороз снимает свой первый сериал: фото с площадки
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Новые трейлеры
Человек-паук: Через вселенные 2
Трейлер №2 (англ.)
Синий Жук
Трейлер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тизер-трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
Сантехники Белого дома
Трейлер (англ.)
Город астероидов
Трейлер (англ.)
Тролли. Группа в сборе
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь