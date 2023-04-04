Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Руководство студий Warner Bros. и HBO начало вести переговоры с британской писательницей и создательницей серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг о съемках сериала, посвященного жизни волшебника и его друзей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель подразделения студии HBO Кейси Блойс близки к соглашению с писательницей, однако, как заявляют источники, контракт еще не оформлен.

Сообщается, что предстоящий проект будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет посвящен одной книге Джоан Роулинг. Сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.

В феврале этого года британский актер Руперт Гринт заявил о готовности вернуться к роли Рона Уизли в сериале о Гарри Поттере.