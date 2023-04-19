Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста

Анатолий Белый | Источник: PersonaStars

Актер Анатолий Белый в эфире Radio Golos Berlina заявил, что не намерен отказываться от звания народного артиста России, которое он получил в 2006 году.

«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то, пожалуйста, — отбирайте. Но это мое призвание», — поделился Белый.