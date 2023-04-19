Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста

Актер Анатолий Белый в эфире Radio Golos Berlina заявил, что не намерен отказываться от звания народного артиста России, которое он получил в 2006 году.
«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то, пожалуйста, — отбирайте. Но это мое призвание», — поделился Белый.
Также актер рассказал, что столкнулся с негативной реакцией некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране. «Сейчас очень "нравится" формулировка: "Что же ты, предатель, работал в России? Заработал деньги и свалил". Ключевое слово — заработал, не украл!» — объяснил он.
Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Ранее он жаловался на «жуткие потоки ненависти из России».