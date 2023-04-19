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19 апреля 2023, новость

Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста

Покинувший Россию актер заявил, что не собирается перечеркивать прошлое
Анатолий Белый | Источник: PersonaStars

Актер Анатолий Белый в эфире Radio Golos Berlina заявил, что не намерен отказываться от звания народного артиста России, которое он получил в 2006 году.

«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то, пожалуйста, — отбирайте. Но это мое призвание», — поделился Белый.

Также актер рассказал, что столкнулся с негативной реакцией некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране. «Сейчас очень "нравится" формулировка: "Что же ты, предатель, работал в России? Заработал деньги и свалил". Ключевое слово — заработал, не украл!» — объяснил он.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Ранее он жаловался на «жуткие потоки ненависти из России».

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