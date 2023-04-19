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19 апреля 2023, новость

Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма

Борис Щербаков пожелал фантастической картине «Сто лет тому вперед» удачи в прокате
Борис Щербаков | Источник: PersonaStars

Российский актер Борис Щербаков, игравший в фильме «Гостья из будущего» 1985 года, в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал трейлер новой картины «Сто лет тому вперед», снятой по той же повести Кира Булычева. Щербаков заявил, что актерский состав подобран хорошо, и пожелал успеха в прокате.

«Если судить по трейлеру, сделан фильм качественно, актеры подобраны хорошо, так что могу пожелать его создателям успеха в прокате и повторить успех легендарной "Гостьи из будущего"», — сказал он.

18 апреля кинокомпания Central Partnership выпустила трейлер фильма «Сто лет тому вперед», режиссером и автором сценария которого стал Александр Андрющенко. Фильм выйдет в широкий прокат 28 декабря 2023 года.

Роль Алисы Селезневой сыграла Дарья Верещагина, Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн. Кроме того, в картине приняли участие Александр Петров в роли космического пирата Весельчака У и Константин Хабенский в роли профессора Селезнева.

Оригинальный фильм «Гостья из будущего» режиссера Павла Арсенова вышел в 1985 году. Борис Щербаков сыграл в нем роль сотрудника Института времени из Древней Греции Ивана Сергеевича.

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