Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото

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Появились новые подробности об одном из самых ожидаемых проектов — новой экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

К актерскому составу фильма присоединились Александр Петров и Юра Борисов. Они сыграют двух главных антагонистов — космического пирата Весельчака У и Глота соответственно, пытающихся завладеть миелофоном, чтобы подчинить своей власти всю Вселенную. Напомним, в популярном советском фильме «Гостья из будущего», фабула которого в новой картине будет перенесена в современные реалии, роли злодеев исполнили Вячеслав Невинный и Михаил Кононов.

Кроме того, стало известно имя исполнительницы главной роли, Алисы Селезневой: ее сыграла молодая актриса из Беларуси Дарья Верещагина. А Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

Алиса Селезнева – культовая героиня для миллионов. Я безумно счастлива, это первая моя главная роль в картине такого масштаба. Чувствую большую ответственность, поскольку к новой Алисе будет приковано множество в том числе критических взглядов. Дарья Верещагина

«Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы новую Алису полюбили и те, кто увидит эту героиню впервые, и те, кто познакомился с ней 40 лет назад», — признается исполнительница главной женской роли.

Как уже сообщалось ранее, родителей Алисы на экране воплотят Константин Хабенский и Виктория Исакова, а Марк Эйдельштейн появится в образе современного старшеклассника Коли Герасимова, до встречи с необычной девочкой из будущего интересовавшегося лишь компьютерными играми, рэпом и тусовками с друзьями.

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Режиссером фильма стал Александр Андрющенко (в свое время он выступил одним из режиссеров «Елок», а также продюсировал «Притяжение» и нашумевший сериал «Чики»). Производством занимаются компании «Водород», Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа» и «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), при участии телеканала «Россия 1».