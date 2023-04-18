Наверх
18 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото

Смотрите трейлер одной из самых ожидаемых премьер года
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

Появились новые подробности об одном из самых ожидаемых проектов — новой экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

К актерскому составу фильма присоединились Александр Петров и Юра Борисов. Они сыграют двух главных антагонистов — космического пирата Весельчака У и Глота соответственно, пытающихся завладеть миелофоном, чтобы подчинить своей власти всю Вселенную. Напомним, в популярном советском фильме «Гостья из будущего», фабула которого в новой картине будет перенесена в современные реалии, роли злодеев исполнили Вячеслав Невинный и Михаил Кононов.

Кроме того, стало известно имя исполнительницы главной роли, Алисы Селезневой: ее сыграла молодая актриса из Беларуси Дарья Верещагина. А Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

Алиса Селезнева – культовая героиня для миллионов. Я безумно счастлива, это первая моя главная роль в картине такого масштаба. Чувствую большую ответственность, поскольку к новой Алисе будет приковано множество в том числе критических взглядов.
Дарья Верещагина

«Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы новую Алису полюбили и те, кто увидит эту героиню впервые, и те, кто познакомился с ней 40 лет назад», — признается исполнительница главной женской роли.

Как уже сообщалось ранее, родителей Алисы на экране воплотят Константин Хабенский и Виктория Исакова, а Марк Эйдельштейн появится в образе современного старшеклассника Коли Герасимова, до встречи с необычной девочкой из будущего интересовавшегося лишь компьютерными играми, рэпом и тусовками с друзьями. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером фильма стал Александр Андрющенко (в свое время он выступил одним из режиссеров «Елок», а также продюсировал «Притяжение» и нашумевший сериал «Чики»). Производством занимаются компании «Водород», Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа» и «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), при участии телеканала «Россия 1».

Премьера фильма «Сто лет тому вперед» состоится 28 декабря при поддержке Фонда кино, Okko и студии «Союзмультфильм».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Федор Бондарчук
Марк Эйдельштейн
Стало известно, когда выйдет «Лед 3» с Александром Петровым
Сто лет тому вперед
Александр Андрющенко
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Дарья Верещагина
Константин Хабенский
Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»
Виктория Исакова
Александр Петров
92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Юра Борисов
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Для спектакля с Александром Петровым на сцене театра установят ванну
Анастасия Резник — о съемках с Петровым, уходе из КВН и образе «девочки с губами»
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Александр Петров представил новый фильм со своим участием
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
О Майкле Джексоне снимут байопик
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого
Генри Кавилл может сняться в фильме по культовой игре
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Про Брюса Ли снимут биографический фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Безруков снимается в новом историческом сериале
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Российский режиссер снимет боевик с Идрисом Эльбой
Орбакайте сообщила о работе над фильмом «Любовь-морковь 4»
Данила Козловский снимет новый фильм
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Звезда «50 оттенков серого» снимется в экранизации Агаты Кристи
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Премьеру фильма «Декабрь» Клима Шипенко перенесли на неопределенный срок
Новые трейлеры
Сто лет тому вперед
Трейлер
Последнее путешествие «Деметра»
Трейлер (англ.)
Бугимен
Трейлер №2 (англ.)
Кумир
Тизер (англ.)
Балет
Трейлер
Великая
Трейлер (3 сезон, англ.)
Режим
Тизер (англ.)
Настоящий детектив
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь