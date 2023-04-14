В американском сериале о Екатерине II появятся темнокожие крестьяне

В третьем сезоне американского комедийного сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II появятся темнокожие крестьяне. На нетипичных для российской действительности актеров в трейлере нового сезона обратило внимание издание «ТВ Центр».
В роли князя Ростова в шоу остался темнокожий актер Абрахам Попула, который в 2020 году после выхода первого сезона уже смущал российских пользователей социальных сетей. Кроме того, в России критиковали выбор на роль князя Григория Орлова актера индийского происхождения Саши Дхавана.
Напомним, сериал «Великая» стартовал в 2020 году. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт. В шоу также снялись Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья») и другие. Автором идеи, продюсером и сценаристом шоу выступил Тони МакНамара («Фаворитка»).
Спустя почти два месяца после премьеры проект был продлен на второй сезон.