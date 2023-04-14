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14 апреля 2023, новость

В американском сериале о Екатерине II появятся темнокожие крестьяне

Комедийный проект ранее уже смущал российских зрителей выбором актеров на роли российских аристократов
Кадр из третьего сезона сериала «Великая»

В третьем сезоне американского комедийного сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II появятся темнокожие крестьяне. На нетипичных для российской действительности актеров в трейлере нового сезона обратило внимание издание «ТВ Центр».

В роли князя Ростова в шоу остался темнокожий актер Абрахам Попула, который в 2020 году после выхода первого сезона уже смущал российских пользователей социальных сетей. Кроме того, в России критиковали выбор на роль князя Григория Орлова актера индийского происхождения Саши Дхавана.

Напомним, сериал «Великая» стартовал в 2020 году. Главные роли в нем исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт. В шоу также снялись Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья») и другие. Автором идеи, продюсером и сценаристом шоу выступил Тони МакНамара («Фаворитка»).

Спустя почти два месяца после премьеры проект был продлен на второй сезон

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