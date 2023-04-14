В американском сериале о Екатерине II появятся темнокожие крестьяне

Кадр из третьего сезона сериала «Великая»

В третьем сезоне американского комедийного сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II появятся темнокожие крестьяне. На нетипичных для российской действительности актеров в трейлере нового сезона обратило внимание издание «ТВ Центр».

В роли князя Ростова в шоу остался темнокожий актер Абрахам Попула, который в 2020 году после выхода первого сезона уже смущал российских пользователей социальных сетей. Кроме того, в России критиковали выбор на роль князя Григория Орлова актера индийского происхождения Саши Дхавана.