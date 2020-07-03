Возмутивший россиян сериал «Великая» продлен на второй сезон

Аавстралийско-британский комедийный сериал «Великая», основанный на истории жизни российской императрицы Екатерины II, получит второй сезон, сообщает портал Variety. Продолжение шоу, как и его первая часть, будет состоять из десяти эпизодов.
Первый сезон сериала-сатиры «Великая» рассказал о молодости Екатерины и ее жизни в России после свадьбы с Петром III. Напомним, после премьеры шоу российские пользователи соцсетей стали высказывать недовольство актерским составом шоу и слишком вольным взглядом создателей на исторические события.
Главные роли в сериале исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт. В шоу также снялись Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья») и другие. Автором идеи, продюсером и сценаристом шоу выступил Тони МакНамара («Фаворитка»).
Дата выхода второго сезона и подробности его сюжета пока не сообщаются.