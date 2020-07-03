Возмутивший россиян сериал «Великая» продлен на второй сезон

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Аавстралийско-британский комедийный сериал «Великая», основанный на истории жизни российской императрицы Екатерины II, получит второй сезон, сообщает портал Variety. Продолжение шоу, как и его первая часть, будет состоять из десяти эпизодов.

Решение о продлении сериала принято спустя почти два месяца после премьеры: «Великая» вышла на сервисе Hulu 15 мая.

Первый сезон сериала-сатиры «Великая» рассказал о молодости Екатерины и ее жизни в России после свадьбы с Петром III. Напомним, после премьеры шоу российские пользователи соцсетей стали высказывать недовольство актерским составом шоу и слишком вольным взглядом создателей на исторические события.

3.2 Великая 2020 / Австралия, Великобритания 16+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть