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3 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Возмутивший россиян сериал «Великая» продлен на второй сезон

Комедийное шоу основано на истории жизни российской императрицы Екатерины II
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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Аавстралийско-британский комедийный сериал «Великая», основанный на истории жизни российской императрицы Екатерины II, получит второй сезон, сообщает портал Variety. Продолжение шоу, как и его первая часть, будет состоять из десяти эпизодов.

Решение о продлении сериала принято спустя почти два месяца после премьеры: «Великая» вышла на сервисе Hulu 15 мая.

Первый сезон сериала-сатиры «Великая» рассказал о молодости Екатерины и ее жизни в России после свадьбы с Петром III. Напомним, после премьеры шоу российские пользователи соцсетей стали высказывать недовольство актерским составом шоу и слишком вольным взглядом  создателей на исторические события.

3.2
Великая
2020/Австралия, Великобритания16+драмакомедия
Моя оценка

Главные роли в сериале исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт. В шоу также снялись Фиби Фокс («Аэронавты»), Адам Годли («Академия Амбрелла»), Дуглас Ходж («Джокер»), Луис Хайнс («Лемони Сникет: 33 несчастья») и другие. Автором идеи, продюсером и сценаристом шоу выступил Тони МакНамара («Фаворитка»).

Дата выхода второго сезона и подробности его сюжета пока не сообщаются.

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