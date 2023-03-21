Наверх
21 марта 2023, новость

Правила голосования на «Евровидении» для России назовут к маю

Организаторы заявили, что условия голосования «остального мира» будут опубликованы ближе к моменту проведения конкурса
Прослушивание Манижи перед выступлением на «Евровидении 2021» (фото: официальный сайт конкурса)

Организатор международного музыкального конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз (EBU), в мае опубликует информацию о правилах голосования для жителей стран, не принимающих участия в конкурсе в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу EBU.

Новые правила назовут незадолго до «Евровидения 2023», которое пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле (Великобритания). За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, — это Россия, которая была отстранена от участия в «Евровидении» в 2022 году, и Белоруссия, отстраненная в 2021-м. «Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия», — рассказали в союзе.

На конкурсе в 2022 году победили представители Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.

Ранее стало известно, что «Евровидение 2023» изменит правила голосования из-за прошлогоднего скандала со сговором жюри.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Уехавший из России Назаров сыграл первый спектакль в Израиле
Веру Брежневу показали на российском детском телеканале
Анатолий Белый пожаловался на «жуткие потоки ненависти из России»
Муз-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии телеканала
Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»
Судзиловская выступила перед участниками спецоперации
Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»
В России отреагировали на взлом эфира ряда телеканалов
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»
Чулпан Хаматова прослезилась после вопроса об эмиграции
Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой
Иван Ургант выпустил новую песню
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Депутат нейросетью заменила Брыльску в «Иронии судьбы» на Талызину
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
В Госдуме допустили возвращение западных новинок в прокат в РФ
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
Юлию Барановскую признали главной телеперсоной 2022 года
16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Организаторы «Евровидения» оставили открытым вопрос участия россиян в голосованиях
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Сергей Лазарев рассказал, что больше не хотел бы участвовать в «Евровидении»
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Болгария и еще три страны отказались от участия в «Евровидении 2023»
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Shaman заявил, что не поехал бы на «Евровидение»
Актер сериала «След» отправился на спецоперацию
Никита Пресняков ответил на сообщения о своей мобилизации
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Не имеющие брони и отсрочки артисты могут быть мобилизованы
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Новые трейлеры
Колотушка
Трейлер
За полчаса до весны
Трейлер
Руби Гиллман
Трейлер (англ.)
Наводнение
Трейлер
Мальдивы подождут
Трейлер
Актрисы
Трейлер
Мизантроп
Дублированный трейлер
Снегирь
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь