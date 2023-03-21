Правила голосования на «Евровидении» для России назовут к маю

Организатор международного музыкального конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз (EBU), в мае опубликует информацию о правилах голосования для жителей стран, не принимающих участия в конкурсе в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу EBU.

Новые правила назовут незадолго до «Евровидения 2023», которое пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле (Великобритания). За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, — это Россия, которая была отстранена от участия в «Евровидении» в 2022 году, и Белоруссия, отстраненная в 2021-м. «Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия», — рассказали в союзе.