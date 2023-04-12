Педро Паскаль планировал закончить работу в кино из-за безденежья

Актер Педро Паскаль признался, что думал закончить с попытками добиться успеха в творчестве к 30 годам. Об этом пишет NME.
«Моя точка зрения заключалась в том, что если к 29 годам у меня не будет серьезной работы в кино, все будет кончено. Я постоянно размышлял над тем, что значит посвятить всю свою жизнь одной профессии», — уточнил Паскаль.
Артист вспомнил, как в 1990-х годах подрабатывал официантом и периодически пробовался на роли в рекламе и других проектах. Однако Паскаля редко утверждали, поэтому он подумывал бросить профессию из-за финансовых трудностей.
Педро Паскаль известен по ролям в таких кинопроектах, как «Игра престолов», «Нарко», «Чудо-женщина», «Kingsman: Золотое кольцо».
Актер снялся также в сериале «Одни из нас», основанном на одноименной компьютерной игре и стартовавшем 15 января 2023 года, став одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO. Ранее сообщалось, что проект продлен на второй сезон.