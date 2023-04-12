Педро Паскаль планировал закончить работу в кино из-за безденежья

Актер Педро Паскаль признался, что думал закончить с попытками добиться успеха в творчестве к 30 годам. Об этом пишет NME.

«Моя точка зрения заключалась в том, что если к 29 годам у меня не будет серьезной работы в кино, все будет кончено. Я постоянно размышлял над тем, что значит посвятить всю свою жизнь одной профессии», — уточнил Паскаль.

Артист вспомнил, как в 1990-х годах подрабатывал официантом и периодически пробовался на роли в рекламе и других проектах. Однако Паскаля редко утверждали, поэтому он подумывал бросить профессию из-за финансовых трудностей.