СМИ: «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир в обновленном формате

Напомним, телеигра «Кто хочет стать миллионером?» — это аналог популярнейшего британского шоу Who Wants to Be a Millionaire?. До 2001 года программа называлась «О, счастливчик!». С 2001-го по 2007-й ведущим программы выступал Максим Галкин.