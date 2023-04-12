СМИ: «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир в обновленном формате

Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир «Первого канала» после перерыва. Об этом сообщает «КП».
«Будет обновленный формат. И новый ведущий», — цитирует издание неофициальные источники. Сообщается, что формат может быть изменен в связи с отзывом лицензии зарубежного правообладателя — изначально шоу транслировалось в рамках международной франшизы, правом на показ обладал «Первый канал».
По слухам, ведущей новой передачи «Кто хочет стать миллионером?» может стать женщина. Уточняется, что Дмитрий Дибров не будет принимать участие в съемках, однако остается ведущим авторского проекта «Антропология» в рамках рубрики «Подкаст. Лаб» на «Первом канале».
Напомним, телеигра «Кто хочет стать миллионером?» — это аналог популярнейшего британского шоу Who Wants to Be a Millionaire?. До 2001 года программа называлась «О, счастливчик!». С 2001-го по 2007-й ведущим программы выступал Максим Галкин.