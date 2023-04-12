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12 апреля 2023, новость

СМИ: «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир в обновленном формате

Как допускают неофициальные источники, вести телеигру будет женщина
Дана Борисова и Дмитрий Дибров в шоу «Кто хочет стать миллионером?» | Источник: PersonaStars

Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернется в эфир «Первого канала» после перерыва. Об этом сообщает «КП».

«Будет обновленный формат. И новый ведущий», — цитирует издание неофициальные источники. Сообщается, что формат может быть изменен в связи с отзывом лицензии зарубежного правообладателя — изначально шоу транслировалось в рамках международной франшизы, правом на показ обладал «Первый канал».

По слухам, ведущей новой передачи «Кто хочет стать миллионером?» может стать женщина. Уточняется, что Дмитрий Дибров не будет принимать участие в съемках, однако остается ведущим авторского проекта «Антропология» в рамках рубрики «Подкаст. Лаб» на «Первом канале».

Напомним, телеигра «Кто хочет стать миллионером?» — это аналог популярнейшего британского шоу Who Wants to Be a Millionaire?. До 2001 года программа называлась «О, счастливчик!». С 2001-го по 2007-й ведущим программы выступал Максим Галкин.

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