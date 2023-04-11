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11 апреля 2023, новость

Стало известно, когда выйдет «Лед 3» с Александром Петровым

Имя режиссера продолжения спортивной драмы о фигурном катании держится в секрете
Александр Петров в фильме «Лед 2»

Стала известна дата премьеры спортивной драмы «Лед 3». Об этом сообщает издание «Бюллетень Кинопрокатчика».

Картина выйдет 14 февраля 2024 года. Подробности грядущего фильма неизвестны. Также не сообщается, кто стал режиссером драмы. Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Первый фильм снял режиссер Олег Трофим. Он рассказывает о фигуристке Наде, получившей серьезную травму во время работы. Девушка встречает простого хоккеиста Сашу, с которым впоследствии заводит роман. В главных ролях — Аглая Тарасова и Александр Петров.

Над продолжением «Льда» работал режиссер Жора Крыжовников. Во второй части Надя умирает во время родов. После трагедии Саша учится жить без возлюбленной и воспитывает дочь.

О работе над третьей частью проекта стало известно в октябре 2022 года.

Ранее режиссер второго сезона сериала «Метод» Александр Войтинский поддержал Петрова после обвинений в однообразии ролей. Он назвал коллегу «харизматичным актером», в котором живет «вулкан эмоций».

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