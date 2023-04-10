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10 апреля 2023, новость

Бывший ведущий «Модного приговора» высказался о шоу с Бабкиной

Александр Васильев также назвал причину закрытия популярного шоу на «Первом канале»
Кадр из телешоу «Модный vs Народный»

Историк моды и бывший ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев стал героем онлайн-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». В интервью он рассказал о причинах закрытия программы, а также назвал шоу с участием Надежды Бабкиной «Модный vs Народный» «суррогатом» «Модного приговора».

«“Модный приговор” закрыли 24 февраля 2022 года, объясняя, что “Первый канал” отказывается от развлекательного контента. В тот же день закрыли “Давай поженимся!”, “Жить здорово!”, “Урганта”… Всех закрыли в один день! И стали показывать другие программы на темы, которые соответствуют злобе дня», — заявил Васильев.

По его словам, «Модный приговор» не смог вернуться в эфир, поскольку лишился рекламодателей. «Когда закрылось шоу "Модный приговор", у нас там работало человек 25 разных стилистов — они разбежались по другим каналам», — добавил Васильев.

В частности, он упомянул Надежду Бабкину, которая теперь ведет новое шоу «Модный vs Народный» на телеканале НТВ вместе с Владом Лисовцом. 

«Они [создатели "Модного приговора"] не смогли восстановиться, они восстановили сейчас ее суррогат на НТВ, премьера была буквально на днях, она называется "Модный vs Народный" <...> Но сюжет такой же: берется женщина, страдает и рассказывает нам о том, как у нее в жизни все плохо — а вот сейчас мы ее переоденем и группа олигархов подъедет к ней с букетом», — отметил он.

Напомним, в марте 2023 года Александр Васильев заявлял, что программа «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» в ближайшее время. Позже информацию прокомментировали в команде «Модного приговора». В беседе с ТАСС источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что телеведущему, историку моды Александру Васильеву пока не планируют предлагать новый контракт на «Первом канале».

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