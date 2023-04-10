Бывший ведущий «Модного приговора» высказался о шоу с Бабкиной

Кадр из телешоу «Модный vs Народный»

«“Модный приговор” закрыли 24 февраля 2022 года, объясняя, что “Первый канал” отказывается от развлекательного контента. В тот же день закрыли “Давай поженимся!”, “Жить здорово!”, “Урганта”… Всех закрыли в один день! И стали показывать другие программы на темы, которые соответствуют злобе дня», — заявил Васильев.

По его словам, «Модный приговор» не смог вернуться в эфир, поскольку лишился рекламодателей. «Когда закрылось шоу "Модный приговор", у нас там работало человек 25 разных стилистов — они разбежались по другим каналам», — добавил Васильев.

В частности, он упомянул Надежду Бабкину, которая теперь ведет новое шоу «Модный vs Народный» на телеканале НТВ вместе с Владом Лисовцом.

«Они [создатели "Модного приговора"] не смогли восстановиться, они восстановили сейчас ее суррогат на НТВ, премьера была буквально на днях, она называется "Модный vs Народный" <...> Но сюжет такой же: берется женщина, страдает и рассказывает нам о том, как у нее в жизни все плохо — а вот сейчас мы ее переоденем и группа олигархов подъедет к ней с букетом», — отметил он.