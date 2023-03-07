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7 марта 2023, новость

Ведущий «Модного приговора» заявил, что шоу вернется в эфир

Александр Васильев не стал раскрывать подробности, назвав это «служебной тайной»
Александр Васильев в шоу «Модный приговор»

Историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил, что программа «Модный приговор» вернется в эфир «Первого канала» в ближайшее время. Его цитирует РИА «Новости».

Когда именно состоится возвращение шоу в эфир после паузы, он не уточнил. «Наверняка, и мы все ждем этого», — сказал он.

Шоумен заверил, что останется ведущим «Модного приговора», но подробности раскрывать не стал, назвав это «служебной тайной». «Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — резюмировал он.

«Модный приговор» выходил в эфир 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. В разное время проект вели модельеры Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев.

Ранее сотрудник «Первого канала» заявил, что шоу «Давай поженимся!» не вернут в эфир в ближайшее время. Эфирная сетка канала была изменена в начале 2022 года в пользу общественно-политических передач.

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