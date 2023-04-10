Бородина рассказала о страданиях от работы с Собчак на «Доме 2»

Ксения Собчак и Ксения Бородина | Источник: PersonaStars

Телеведущая Ксения Бородина в интервью Надежде Стрелец вспомнила о сложностях работы с Ксенией Собчак на «Доме 2».

По словам Бородиной, у Собчак была власть, и она могла принимать некоторые решения относительно проекта. «Было адски тяжело. Я страдала, хотела уйти, потому что не выдерживала этого напора и агрессии в свой адрес. Отчасти я ей благодарна, потому что пришла наивной», — рассказала звезда.

Бородина отметила, что сейчас у нее с Собчак хорошие взаимоотношения. Однако поведение коллеги по отношению к ней во времена совместного ведения «Дома 2» телеведущая назвала « абьюзивным».

Напомним, Ксения Бородина ведет «Дом 2» с момента запуска проекта, который состоялся в 2004 году. Ее соведущей в первое десятилетие существования реалити-проекта была Ксения Собчак, покинувшая популярнейший телепроект в 2012 году.