Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса

По словам шоумена, с этой проблемой он вместе с коллегами столкнулся при подготовке к съемкам. Составляя список гостей, команда шоу поняла, что звать некого. «Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают. Эти пока еще вроде выступают, но так, что, похоже, скоро уедут. А те, кто уехал, выступают там так, что, скорее всего, больше не приедут уже никогда».