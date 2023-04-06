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6 апреля 2023, новость

Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса

Шоумен признался, что приглашать на съемки телешоу стало некого
Павел Воля

В новом выпуске шоу Comedy Club, который выйдет, как и всегда, в пятничном вечернем эфире, Павел Воля высказался о печальной тенденции – исчезновении старых звезд и отсутствии новых.

По словам шоумена, с этой проблемой он вместе с коллегами столкнулся при подготовке к съемкам. Составляя список гостей, команда шоу поняла, что звать некого. «Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают. Эти пока еще вроде выступают, но так, что, похоже, скоро уедут. А те, кто уехал, выступают там так, что, скорее всего, больше не приедут уже никогда».

Среди гостей, которых все же увидят зрители программы, — Денис Дорохов и участники сибирской фолк-группы Otyken.

В январе 2023-го Дмитрий Нагиев также высказался об отъезде российских артистов за границу. По его словам, их эмиграция не скажется на развитии отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, с начала спецоперации России на Украине, страну покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, Рената Литвинова и Земфира, а также актеры Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой. В то же время многие звезды, в том числе Мария Миронова, Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева заявили, что не собираются уезжать из РФ.

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