Френсис Форд Коппола завершил съемки фильма спустя 40 лет

Френсис Форд Коппола | Источник: Legion-Media.ru

83-летний американский режиссер Френсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма «Мегалополис». Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте картины в соцсетях.

Известно, что работа над «Мегалополисом» продолжалась в общей сложности более 40 лет. Сценарий эпической научно-фантастической ленты был написан кинематографистом в начале 80-х годов, однако Коппола долгое время откладывал этот проект ради работы над другими, более перспективными.

В 2001 году известный по фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» постановщик вернулся к производству «Мегалополиса», но съемки были отложены на неопределенный срок после терактов 11 сентября. Из-за трагедии были также забракованы около 30 часов пленочного хронометража с видами Нью-Йорка.

Работа над проектом возобновилась только в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет производства киноленты, Копполе пришлось продать «значительную часть своей винной империи». Бюджет картины составляет около $100 млн.

Известно, что эпическая драма «Мегалополис» вдохновлена историей Древнего Рима. По сюжету, стихийное бедствие разрушило Нью-Йорк и привело всю его городскую инфраструктуру в полный хаос. Амбициозный архитектор предлагает проект реконструкции города, который должен стать утопическим центром мира. Однако это противоречит видению коррумпированного мэра, который скорее оставит город в руинах, нежели пойдет навстречу прогрессивным идеям архитектора.

Ранее сообщалось, что к актерскому составу «Мегалополиса» присоединился Шайа ЛаБаф. Также в проекте примут участие родственники Копполы: его сестра Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман. Помимо ЛаБафа, каст пополнился такими именами, как Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер, Джеймс Ремар.