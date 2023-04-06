Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»

Наставники шоу «Голос»: Антон Беляев, Баста, Полина Гагарина и Владимир Пресняков

Музыкант Владимир Пресняков-мл. раскрыл интересные детали закулисной жизни телешоу «Голос». На съемочной площадке с самого начала царила дружественная и веселая атмосфера, взаимоотношения были прекрасными, отметил он в интервью «Вечерней Москве».

«Состав наставников на "Голосе" отличный. Атмосфера супер! Мы просто угораем, и зал вместе с нами, и участники проекта тоже. Жаль, что не все покажут в эфире, ведь это прежде всего конкурс», — поделился певец.

Владимир Пресняков также похвалил и техническую команду телепроекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал. «У нас вся команда, работающая за кулисами, просто чумовая. Все делается качественно, быстро и превращается в незабываемую историю», — рассказал музыкант.