Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»

Музыкант Владимир Пресняков-мл. раскрыл интересные детали закулисной жизни телешоу «Голос». На съемочной площадке с самого начала царила дружественная и веселая атмосфера, взаимоотношения были прекрасными, отметил он в интервью «Вечерней Москве».
«Состав наставников на "Голосе" отличный. Атмосфера супер! Мы просто угораем, и зал вместе с нами, и участники проекта тоже. Жаль, что не все покажут в эфире, ведь это прежде всего конкурс», — поделился певец.
Владимир Пресняков также похвалил и техническую команду телепроекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал. «У нас вся команда, работающая за кулисами, просто чумовая. Все делается качественно, быстро и превращается в незабываемую историю», — рассказал музыкант.
Артист рассказал, что думает о новшестве на проекте — специальной красной кнопке. Она «блокирует действия конкурентов» и не дает проголосовать за понравившегося участника. «Это некий прикол, чтобы добавить немножко перчинки в наши отношения. Кстати говоря, такая кнопочка подарила мне одного классного исполнителя», — подытожил Пресняков.
Напомним, Пресняков стал наставником «Голоса» в одиннадцатом сезоне, стартовавшем в начале марта на «Первом канале», вместе с Полиной Гагариной, Бастой и Антоном Беляевым.
Ведущей новых выпусков стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск.