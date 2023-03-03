Наверх
3 марта 2023, новость

Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»

Рассказываем все, что известно о новом сезоне популярного вокального конкурса, который стартует 3 марта
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

На «Первом канале» стартует новый сезон шоу «Голос». Помимо обновленного состава наставников и новой ведущей, Яны Чуриковой, заменившей Дмитрия Нагиева, продюсеры шоу подогреют интерес зрителей еще одним любопытным правилом.

Новые кнопки

Теперь, помимо знаменитой красной кнопки, на кресле есть еще панель с тремя кнопками блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Использовав кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к участнику и одновременно с этим тайно блокирует одного из конкурентов. Даже если тот решит развернуться и нажмет на красную кнопку, перед ним загорится красная дорожка, и пригласить исполнителя в свою команду он не сможет.

Конечно, новые правила обострят конкуренцию между наставниками. Использовать кнопки блокировки можно будет только два раза за сезон.

Новые наставники и ведущая

Имена наставников 11-го сезона были объявлены в феврале. Ими стали Владимир ПресняковПолина ГагаринаБаста и Антон Беляев. Владимир Пресняков дебютирует в проекте, а Антон Беляев, ставший одним из самых ярких участников и вышедший в полуфинал второго сезона, впервые займет красное кресло.

Ведущей нового сезона «Голоса» стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск. Пятый сезон «Голоса 60+» вместо Нагиева вела Лариса Гузеева.

Одиннадцатый сезон шоу «Голос» стартует на «Первом канале» 3 марта в 21.45.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Нагиев
Владимир Пресняков-мл.
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Баста
Василий Вакуленко
Полина Гагарина
Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера
Антон Беляев
Яна Чурикова
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Голос
Звезда «Мумии» вспомнил, как едва не погиб на съемках
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода
Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»
Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Ваенга призналась, что отказывалась от участия в шоу «Голос 60+»
Появились первые фото с актерами новых «Папиных дочек»
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Басков и Лазарев вернулись к съемкам популярного музыкального шоу
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Савичева рассказала о неприязни Гагариной после «Фабрики звезд»
Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»
Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале: первые фото
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Уилл Смит рассказал, как на съемках его заковали в цепи и потеряли ключи
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Нолан рассказал о съемках сцены испытания ядерного оружия в новом фильме
Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме
Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках
Новые трейлеры
Особняк с привидениями
Тизер-трейлер (англ.)
Наследники
Трейлер (4 сезон, англ.)
Питер Пэн и Венди
Трейлер (англ.)
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
Дублированный трейлер
Беглец
Дублированный трейлер
Джон Уик 4
Дублированный трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Трейлер
Почка
Трейлер (2 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь