Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»

Новые кнопки

Теперь, помимо знаменитой красной кнопки, на кресле есть еще панель с тремя кнопками блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Использовав кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к участнику и одновременно с этим тайно блокирует одного из конкурентов. Даже если тот решит развернуться и нажмет на красную кнопку, перед ним загорится красная дорожка, и пригласить исполнителя в свою команду он не сможет.