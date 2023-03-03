Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»

На «Первом канале» стартует новый сезон шоу «Голос». Помимо обновленного состава наставников и новой ведущей, Яны Чуриковой, заменившей Дмитрия Нагиева, продюсеры шоу подогреют интерес зрителей еще одним любопытным правилом.
Новые кнопки
Теперь, помимо знаменитой красной кнопки, на кресле есть еще панель с тремя кнопками блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Использовав кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к участнику и одновременно с этим тайно блокирует одного из конкурентов. Даже если тот решит развернуться и нажмет на красную кнопку, перед ним загорится красная дорожка, и пригласить исполнителя в свою команду он не сможет.
Конечно, новые правила обострят конкуренцию между наставниками. Использовать кнопки блокировки можно будет только два раза за сезон.
Новые наставники и ведущая
Имена наставников 11-го сезона были объявлены в феврале. Ими стали Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Владимир Пресняков дебютирует в проекте, а Антон Беляев, ставший одним из самых ярких участников и вышедший в полуфинал второго сезона, впервые займет красное кресло.
Ведущей нового сезона «Голоса» стала Яна Чурикова, ранее уже успешно выступившая в этой роли в детской версии популярного шоу. Напомним, осенью 2022 стало известно о решении бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева взять творческий отпуск. Пятый сезон «Голоса 60+» вместо Нагиева вела Лариса Гузеева.
Одиннадцатый сезон шоу «Голос» стартует на «Первом канале» 3 марта в 21.45.