Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»

Кадр из мультфильма «Шрэк» | Источник: Legion-Media.ru

Американская киностудия DreamWorks Animation начала работу над пятой частью анимационного фильма «Шрэк». Об этом сообщает Variety.

Продюсер франшизы Кристофер Меледандри поведал, что сейчас организация ведет активные переговоры с актерами, которые озвучивали главных персонажей в предыдущих частях проекта. Обсуждение съемок пятой части мультфильма о зеленом огре проводится с Майком Майерсом, озвучившим Шрэка, Кэмерон Диаз, голосом которой говорит Фиона, а также Эдди Мерфи, ранее озвучившим Осла.

«Мы ожидаем, что актерский состав вернется. Переговоры начинаются, и все, что мы получили на данный момент, свидетельствует о том, что артисты с огромным энтузиазмом хотят вернуться», — рассказал Меледандри.

Кинопродюсер добавил, что студия также рассматривает вариант создания спин-оффа, посвященного одному из главных героев франшизы «Шрэк», Ослу. В январе Эдди Мерфи выразил желание вновь озвучить своего героя, а также отметил, что Осел заслуживает отдельно снятого и посвященного ему анимационного фильма.