Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»

Американская киностудия DreamWorks Animation начала работу над пятой частью анимационного фильма «Шрэк». Об этом сообщает Variety.
Продюсер франшизы Кристофер Меледандри поведал, что сейчас организация ведет активные переговоры с актерами, которые озвучивали главных персонажей в предыдущих частях проекта. Обсуждение съемок пятой части мультфильма о зеленом огре проводится с Майком Майерсом, озвучившим Шрэка, Кэмерон Диаз, голосом которой говорит Фиона, а также Эдди Мерфи, ранее озвучившим Осла.
«Мы ожидаем, что актерский состав вернется. Переговоры начинаются, и все, что мы получили на данный момент, свидетельствует о том, что артисты с огромным энтузиазмом хотят вернуться», — рассказал Меледандри.
Кинопродюсер добавил, что студия также рассматривает вариант создания спин-оффа, посвященного одному из главных героев франшизы «Шрэк», Ослу. В январе Эдди Мерфи выразил желание вновь озвучить своего героя, а также отметил, что Осел заслуживает отдельно снятого и посвященного ему анимационного фильма.
Напомним, в декабре, на премьере фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» Антонио Бандерас намекнул на то, что вскоре может выйти пятая часть популярной анимационной франшизы.