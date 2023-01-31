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31 января 2023, новость

Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрэка»

Актер заявил, что его герой смешнее Кота в сапогах
Эдди Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Актер и комик Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из «Шрэка», также отметив, что он заслуживает спин-оффа. Об этом он рассказал в интервью ETalk.

По словам Мерфи, он был бы рад, если бы ему предложили снова озвучить Осла в новом «Шрэке»: «Я бы решился на это за две секунды. Я люблю Осла». «Вы знаете, они сняли фильмы про Кота в сапогах. Я подумал: "Они должны были снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в сапогах, но он не такой смешной, как Осел», — сказал актер.

Напомним, ранее Антонио Бандерас намекнул на выход пятого «Шрэка». В декабре 2022-го на премьере фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» актер дал основания полагать, что вскоре может выйти пятый мультфильм франшизы, где он озвучивает сказочного кота.

Пятого «Шрэка» планировалось выпустить в 2019 году. Однако работа над очередной серией мультфильма о зеленом чудовище с болот не продвинулась.

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