Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрэка»

Актер и комик Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из «Шрэка», также отметив, что он заслуживает спин-оффа. Об этом он рассказал в интервью ETalk.
По словам Мерфи, он был бы рад, если бы ему предложили снова озвучить Осла в новом «Шрэке»: «Я бы решился на это за две секунды. Я люблю Осла». «Вы знаете, они сняли фильмы про Кота в сапогах. Я подумал: "Они должны были снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в сапогах, но он не такой смешной, как Осел», — сказал актер.
Напомним, ранее Антонио Бандерас намекнул на выход пятого «Шрэка». В декабре 2022-го на премьере фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» актер дал основания полагать, что вскоре может выйти пятый мультфильм франшизы, где он озвучивает сказочного кота.
Пятого «Шрэка» планировалось выпустить в 2019 году. Однако работа над очередной серией мультфильма о зеленом чудовище с болот не продвинулась.