Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрэка»

Актер и комик Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из « Шрэка », также отметив, что он заслуживает спин-оффа. Об этом он рассказал в интервью ETalk.

По словам Мерфи, он был бы рад, если бы ему предложили снова озвучить Осла в новом «Шрэке»: «Я бы решился на это за две секунды. Я люблю Осла». «Вы знаете, они сняли фильмы про Кота в сапогах. Я подумал: "Они должны были снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в сапогах, но он не такой смешной, как Осел», — сказал актер.