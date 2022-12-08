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8 декабря 2022, новость

Бандерас намекнул на выход пятого «Шрэка»

Актер заявил, что Шрэк, скорее всего, возвращается
Антонио Бандерас | Источник: Rex / Fotodom.ru

Антонио Бандерас на премьере фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» на фестивале Red Sea Film намекнул на то, что вскоре может выйти пятый мультфильм франшизы «Шрэк», где он озвучивает сказочного кота. Об этом сообщает Deadline.

По словам актера, он вернется к этой роли, которую впервые примерил на себя в 2001 году. «Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять фильмов, и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрэк возвращается», — сказал он.

Пятого «Шрэка» планировалось выпустить в 2019 году. Однако работа над очередной серией мультфильма о зеленом чудовище с болот не продвинулась.

8.0
Шрэк
2001/США12+комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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