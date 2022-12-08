Бандерас намекнул на выход пятого «Шрэка»

По словам актера, он вернется к этой роли, которую впервые примерил на себя в 2001 году. «Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять фильмов, и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрэк возвращается», — сказал он.