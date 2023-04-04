Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект

По сюжету, главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени.