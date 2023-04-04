Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект

Павел Деревянко и Кристина Асмус, исполнившие главные роли в новом сериале «Сансара», посетили премьеру и представили проект вместе с режиссером Марией Агранович.
По сюжету, главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени.
Гостями премьерного показа стали Константин Крюков, Татьяна Струженкова, Анна Банщикова, Павел Чинарев, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Светлана Камынина и другие известные актеры.
Съемки сериала проходили осенью и зимой 2022 года. Ранее Кристина Асмус раскрыла некоторые подробности о своей героине.