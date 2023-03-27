«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли

В преддверии премьеры нового сериала с Павлом Деревянко в главной роли — фантастической драмы «Сансара» — Кристина Асмус, также принявшая участие в съемках, поделилась подписчиками снимком с площадки и рассказала о своей героине.
«Встречайте, моя бич роковуха… А зовут ее, не поверите, — Надя», — написала актриса под своим фото в образе.
По сюжету, главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени.
«А моя Надюха будет помогать ему в этом разобраться и вернуться обратно в нормальное течение жизни. Но как обычно — какой ценой?» — интригует актриса.
В сериале также примут участие Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Светлана Немоляева, Виктор Васильев, Яков Шамшин и другие. Режиссером драмы выступает Мария Агранович.
Сериал «Сансара» будет доступен в онлайн-сервисе Окко с 6 апреля.