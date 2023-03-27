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27 марта 2023, фоторепортажСъемки

«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли

Актриса поделилась в соцсетях фото в образе «роковухи Нади»
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15
фотографий
15
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

В преддверии премьеры нового сериала с Павлом Деревянко в главной роли — фантастической драмы «Сансара» — Кристина Асмус, также принявшая участие в съемках, поделилась подписчиками снимком с площадки и рассказала о своей героине.

«Встречайте, моя бич роковуха… А зовут ее, не поверите, — Надя», — написала актриса под своим фото в образе.

По сюжету, главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени.

«А моя Надюха будет помогать ему в этом разобраться и вернуться обратно в нормальное течение жизни. Но как обычно — какой ценой?» — интригует актриса.

В сериале также примут участие Ольга СутуловаКонстантин КрюковПавел ЧинаревДмитрий АстраханАнна СтаршенбаумСветлана НемоляеваВиктор ВасильевЯков Шамшин и другие. Режиссером драмы выступает Мария Агранович.

Сериал «Сансара» будет доступен в онлайн-сервисе Окко с 6 апреля.

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