Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале

Кристина Асмус и Павел Деревянко приступили к съемкам восьмисерийной драмы «Сансара».
Главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени. Обратный ход времени заставляет его переосмыслить свою жизнь, осознать, что где-то совершил ошибку, и попытаться ее исправить.
В сериале также примут участие Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Светлана Немоляева, Виктор Васильев, Яков Шамшин и другие. Режиссером драмы выступает Сергей Коротаев.
Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара».
«Изначально проект разрабатывался под другим названием, — рассказывает Данила Шарапов, генеральный продюсер компании “Медиаслово”. — Однако, в процессе создания сценария нами было принято решение изменить название на “Сансара”. Василий Вакуленко (Баста) дал нам право на использование трека. И в результате доработка сценария уже осуществлялась под влиянием этой песни».
Съемки сериала «Сансара» продлятся до конца года. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году.