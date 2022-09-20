Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале

Главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени. Обратный ход времени заставляет его переосмыслить свою жизнь, осознать, что где-то совершил ошибку, и попытаться ее исправить.