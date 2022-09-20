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20 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале

Актеры исполнят главные роли в восьмисерийной драме «Сансара»
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Кристина Асмус и Павел Деревянко приступили к съемкам восьмисерийной драмы «Сансара». 

Главный герой в исполнении Деревянко — обычный человек, кредитный менеджер, оказавшийся в необычных обстоятельствах. Он попал во временную петлю, и теперь каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Ему необходимо найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени. Обратный ход времени заставляет его переосмыслить свою жизнь, осознать, что где-то совершил ошибку, и попытаться ее исправить.

В сериале также примут участие Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Дмитрий Астрахан, Анна СтаршенбаумСветлана Немоляева, Виктор Васильев, Яков Шамшин и другие. Режиссером драмы выступает Сергей Коротаев. 

Главной музыкальной темой сериала и основным  мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара». 

«Изначально проект разрабатывался под другим названием, — рассказывает Данила Шарапов, генеральный продюсер компании “Медиаслово”. — Однако, в процессе создания сценария нами было принято решение изменить название на “Сансара”. Василий Вакуленко (Баста) дал нам право на использование трека. И в результате доработка сценария уже осуществлялась под влиянием этой песни».

Съемки сериала «Сансара» продлятся до конца года. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году.

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