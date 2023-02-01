Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Актер Руперт Гринт в интервью GQ предположил, что книги Джоан Роулинг про «Гарри Поттера» могут быть экранизированы в формате телешоу.

«Я бы хотел, чтобы "Гарри Поттера" адаптировали в качестве телешоу. Мне кажется, что это действительно сработает. И я уверен, что фильмы в любом случае будут пересняты», — отметил Гринт.

Он подчеркнул, что согласился бы вновь сыграть Рона Уизли в ребуте «Гарри Поттера», если бы на подобный проект согласились его коллеги по оригинальной франшизе. Вместе с этим артист признался, что ему будет непросто «передать эстафету» этой роли другому актеру.

«Это странно, потому что я так сильно связан с ним, и меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Это трудно отпустить. Но это тоже было бы неплохо», — резюмировал Гринт.