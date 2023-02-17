Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя». Его слова цитирует Daily Mirror.

Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы «Гарри Поттер». Сообщалось, что после успеха постановки пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил источник из Warner Bros.

Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг.

В ноябре 2022 года глава американской компании Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах снять спин-офф по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. В беседе с Variety Данги подчеркнула, что уже ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.