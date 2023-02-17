Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли

Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя». Его слова цитирует Daily Mirror.
Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы «Гарри Поттер». Сообщалось, что после успеха постановки пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.
«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил источник из Warner Bros.
Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг.
В ноябре 2022 года глава американской компании Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах снять спин-офф по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. В беседе с Variety Данги подчеркнула, что уже ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.
Напомним, в 2021 году франшиза о Гарри Поттере отметила 20-летие: 4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года. В честь юбилея звезды фильмов о юном волшебнике воссоединились на съемках спецэпизода, вышедшего на HBO 1 января.