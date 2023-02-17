Наверх
17 февраля 2023, новость

Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли

В Warner Bros. отреагировали на сообщение о разработке проекта «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя». Его слова цитирует Daily Mirror.

Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы «Гарри Поттер». Сообщалось, что после успеха постановки пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил источник из Warner Bros.

Восемь фильмов франшизы «Гарри Поттер» были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг.

В ноябре 2022 года глава американской компании Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах снять спин-офф по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. В беседе с Variety Данги подчеркнула, что уже ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.

Напомним, в 2021 году франшиза о Гарри Поттере отметила 20-летие: 4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года. В честь юбилея звезды фильмов о юном волшебнике воссоединились на съемках спецэпизода, вышедшего на HBO 1 января.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Гарри Поттер и философский камень
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и орден Феникса
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Гарри Поттер и кубок огня
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Гарри Поттер и узник Азкабана
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»
«Гарри Поттер» может получить спин-офф
Звезда «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости для роли
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Рэдклифф ответил на вопрос о возвращении к роли Гарри Поттера
20-летие поттерианы: как сейчас выглядят звезды «Гарри Поттера»
Эмма Уотсон рассказала о чувствах к коллеге по «Гарри Поттеру»
Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»
Умер «голос Дамблдора»
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве
Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся на экране
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
Рэдклифф назвал условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Звезда «Гарри Поттера» играет Бугимена: первое фото в образе
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
Новые трейлеры
Большие надежды
Трейлер (англ.)
Любовь и смерть
Трейлер (англ.)
Джон Уик 4
Трейлер №2 (англ.)
Тетрис
Трейлер (англ.)
Нюрнберг
Трейлер №2
Парень с того света
Дублированный трейлер
Счастливчик Хэнк
Трейлер (англ.)
Крид 3
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь