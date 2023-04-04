Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием

Сергей Бурунов сыграет в сериале «Слово пацана» — криминальной драме о молодежных бандах времен позднего СССР. Об этом актер рассказал в беседе с Кино Mail.ru на съемках выпуска шоу «ОК на связи!», героем которого стал.
Сюжет восьмисерийного проекта основан на одноименном романе Роберта Гараева, исследующем «казанский феномен» — криминальные группировки, зародившиеся в Татарстане в конце 1970-х годов и затем распространившиеся по всей стране. Режиссером сериала стал Жора Крыжовников, он же написал сценарий в соавторстве с Андреем Золотаревым.
По словам Бурунова, он также ведет переговоры об участии в музыкальной сказке Алексея Нужного «Бременские музыканты», где в главных ролях могут сняться Тихон Жизневский, Юра Борисов, Мария Аронова, Ирина Горбачева и другие звезды.
На счету Бурунова более 100 ролей в различных фильмах и сериалах и больше 300 проектов, где он принял участие как актер озвучивания и дубляжа, но в музыкальных проектах артисту доводится работать нечасто. Отвечая на вопрос, каких еще жанров не хватает в его фильмографии, Бурунов признался:
Фантастики. Но у нас, к сожалению, не умеют снимать фантастику. Нет таких бюджетов. И какого-нибудь смешного боевичка. Я бы шпагами помахал или пофехтовал бы. Между прочим, я неплохо фехтую.
Сейчас главным проектом актера стало шоу «ОКнутые люди», в котором популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса угадывают необычные увлечения пользователей социальной сети «Одноклассники». По словам Бурунова, который выступает ведущим, работа с участниками программы стимулирует его не бросать собственные хобби, среди которых диджеинг, саунд-дизайн и езда на мотоцикле.