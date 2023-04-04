Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием

Сергей Бурунов в шоу «ОКнутые люди»

Сергей Бурунов сыграет в сериале «Слово пацана» — криминальной драме о молодежных бандах времен позднего СССР. Об этом актер рассказал в беседе с Кино Mail.ru на съемках выпуска шоу «ОК на связи!», героем которого стал.

Сюжет восьмисерийного проекта основан на одноименном романе Роберта Гараева, исследующем «казанский феномен» — криминальные группировки, зародившиеся в Татарстане в конце 1970-х годов и затем распространившиеся по всей стране. Режиссером сериала стал Жора Крыжовников, он же написал сценарий в соавторстве с Андреем Золотаревым.

На счету Бурунова более 100 ролей в различных фильмах и сериалах и больше 300 проектов, где он принял участие как актер озвучивания и дубляжа, но в музыкальных проектах артисту доводится работать нечасто. Отвечая на вопрос, каких еще жанров не хватает в его фильмографии, Бурунов признался:

Фантастики. Но у нас, к сожалению, не умеют снимать фантастику. Нет таких бюджетов. И какого-нибудь смешного боевичка. Я бы шпагами помахал или пофехтовал бы. Между прочим, я неплохо фехтую. Сергей Бурунов