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3 апреля 2023, новость

Павел Воля запускает собственное вечернее шоу

Ведущий пообещал удивить зрителей неожиданными ходами
Павел Воля | Источник: PersonaStars

Юморист Павел Воля запускает новое вечернее авторское шоу «Шоу Воли». 

Гостями еженедельного воскресного шоу станут и звезды, и обычные люди, которые будут обсуждать с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом ключе и принимать участие в абсурдных конкурсах.

«Будет много неожиданных номеров. И что самое главное? Это будет "Шоу Воли", то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких либо спойлеров», — рассказал Воля, пообещав удивить неожиданными ходами.

По словам продюсера проекта Константина Обухова, программа станет знаковой для канала. «Всегда хотелось сделать живое, сиюминутное, актуальное телевидение с юмором. И где, как не на канале ТНТ, это можно реализовать», — сказал он, добавив, что телевидение должно общаться с людьми и не стесняться говорить с ними откровенно. «В нулевые такого было много, так как было время экспериментов. Сейчас пришло новое время — время экспериментов ТНТ», — заключил Обухов.

Ранее Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу «Выжить в Дубае», которое он будет вести вместе с женой Ляйсан Утяшевой. В конце марта шоумен заявил, что ему «шикарно» работается с женой. Съемки стартовали в пустыне Руб-эль-Хали.

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