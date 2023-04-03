Павел Воля запускает собственное вечернее шоу

Гостями еженедельного воскресного шоу станут и звезды, и обычные люди, которые будут обсуждать с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом ключе и принимать участие в абсурдных конкурсах.

«Будет много неожиданных номеров. И что самое главное? Это будет "Шоу Воли", то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких либо спойлеров», — рассказал Воля, пообещав удивить неожиданными ходами.

По словам продюсера проекта Константина Обухова, программа станет знаковой для канала. «Всегда хотелось сделать живое, сиюминутное, актуальное телевидение с юмором. И где, как не на канале ТНТ, это можно реализовать», — сказал он, добавив, что телевидение должно общаться с людьми и не стесняться говорить с ними откровенно. «В нулевые такого было много, так как было время экспериментов. Сейчас пришло новое время — время экспериментов ТНТ», — заключил Обухов.