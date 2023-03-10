Наверх
10 марта 2023, новость

Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой

Участие в проекте «Выжить в Дубае» будут принимать звезды шоу-бизнеса и обычные люди
Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Комик Павел Воля и его супруга телеведущая Ляйсан Утяшева стали ведущими нового реалити-шоу на телеканале ТНТ. Об этом сообщает StarHit.

Программа получила название «Выжить в Дубае». В проекте будет две команды — звезды шоу-бизнеса и обычные участники, которые никогда не были за границей. Конкурсантам предстоит выжить в раскаленной пустыне.

«На этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — поделился Воля.

Ранее Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу. В начале февраля шоумен сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом, где он выступит шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ляйсан Утяшева
Павел Воля
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом
Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Павел Воля стал писателем
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Назван любимый комик российских зрителей
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Павел Воля назвал первые выпуски Comedy Club «позорищем»
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Новые трейлеры
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Последнее, что он сказал мне
Трейлер (англ.)
Кармен
Трейлер (англ.)
Без обид
Трейлер (англ.)
Прямой эфир
Трейлер
Приз за большой дверью
Трейлер (англ.)
Крик 6
Трейлер №2 (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь