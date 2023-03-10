Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой

Комик Павел Воля и его супруга телеведущая Ляйсан Утяшева стали ведущими нового реалити-шоу на телеканале ТНТ. Об этом сообщает StarHit.
Программа получила название «Выжить в Дубае». В проекте будет две команды — звезды шоу-бизнеса и обычные участники, которые никогда не были за границей. Конкурсантам предстоит выжить в раскаленной пустыне.
«На этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — поделился Воля.
Ранее Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу. В начале февраля шоумен сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом, где он выступит шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».