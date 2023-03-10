Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Комик Павел Воля и его супруга телеведущая Ляйсан Утяшева стали ведущими нового реалити-шоу на телеканале ТНТ. Об этом сообщает StarHit.

Программа получила название «Выжить в Дубае». В проекте будет две команды — звезды шоу-бизнеса и обычные участники, которые никогда не были за границей. Конкурсантам предстоит выжить в раскаленной пустыне.

«На этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — поделился Воля.