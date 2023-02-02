Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае

Комик Павел Воля в соцсетях сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом телеканала ТНТ.
«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — говорит шоумен. По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.
«Если ты хочешь попасть в Дубай, ни разу не был за границей, лучше, конечно, если у тебя есть загранпаспорт. Съемки произойдут уже в марте, мы с удовольствием вывезем тебя», — утверждает юморист.
Речь идет о реалити-шоу «Выжить в Дубае», анонсированном осенью 2022 года на презентации нового сезона ТНТ. Тогда подробностей не сообщалось. Известно, что Павел Воля выступит шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».