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2 февраля 2023, новость

Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае

Телеведущий выступает шоураннером нового проекта
Павел Воля | Источник: PersonaStars

Комик Павел Воля в соцсетях сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом телеканала ТНТ.

«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — говорит шоумен. По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.

«Если ты хочешь попасть в Дубай, ни разу не был за границей, лучше, конечно, если у тебя есть загранпаспорт. Съемки произойдут уже в марте, мы с удовольствием вывезем тебя», — утверждает юморист.

Речь идет о реалити-шоу «Выжить в Дубае», анонсированном осенью 2022 года на презентации нового сезона ТНТ. Тогда подробностей не сообщалось. Известно, что Павел Воля выступит шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».

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