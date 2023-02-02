Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае

Павел Воля | Источник: PersonaStars

Комик Павел Воля в соцсетях сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом телеканала ТНТ.

«Мы приехали в экспедицию с телеканалом ТНТ, потому что будем делать для ТНТ невероятный проект. В связи с этим уже давным-давно объявлен кастинг», — говорит шоумен. По словам Воли, это будет «гигантское реалити-шоу с огромными сюрпризами», премьера которого состоится уже в марте.

«Если ты хочешь попасть в Дубай, ни разу не был за границей, лучше, конечно, если у тебя есть загранпаспорт. Съемки произойдут уже в марте, мы с удовольствием вывезем тебя», — утверждает юморист.