Наверх
3 апреля 2023, новость

Галич отказалась вести телешоу из-за проблем с ментальным здоровьем

Блогерша заявила, что плотный рабочий график может привести к «лежанию под капельницей»
Ида Галич

Популярная блогер и актриса Ида Галич призналась в Telegram-канале, что отказалась от роли ведущей в новом тревел-шоу канала «Пятница».

Галич объяснила свое решение проблемами с ментальным здоровьем, уточнив, что намерена посвятить 2023 год налаживанию своего психологического состояния. Ведущая призналась, что больше не хочет быть «спринтером», который доводит себя до эмоционального выгорания. Она отметила, что если возьмется за подобное шоу, то потратит большое количество сил и времени на него. К тому же, ей будет необходимо совмещать семью и свои проекты.

Блогерша заявила, что такой график может привести к лежанию под капельницей. По словам Галич, постоянная беготня, суета и желание все успеть приводят «к самому жуткому неврозу», из-за которого страдают все сферы жизни.

«Страдает сфера семьи. Я мать. У меня еще есть сын и ему нужно внимание. Страдает сфера моего развития. Потому что все стрессовые ситуации и вот эти неврозы откатывают тебя на десять шагов назад от психологически здорового человека», — рассказала Галич.

По мнению Галич, чтобы вести шоу про приключения, необходимо об этом мечтать и сильно хотеть этим заниматься.

«Я описываю только свои ощущения, основанные только на личном опыте. После съемок в "Ревизорро" и "Решке" я жила примерно в вышеописанном графике и сходила с ума. А тогда у меня даже ребенка не было», — отметила ведущая.

Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ревизорро
Орел и решка
Бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала о сложностях съемок
Ида Галич
Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу
Стали известны имена героев нового шоу от создателей «Маски»
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Стало известно, кто заменит покинувшую шоу Рогова Летучую
На «Пятнице!» появится шоу «Отсидевшая в 16»
Милохин озвучил мультфильм про домовых
Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой
Гудков, Варнава, Бортич на показе фильма про шоу «Орел и решка»
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Варнава и Гудков снимутся в фильме по мотивам шоу «Орел и решка»
Моргенштерн станет ведущим нового телешоу
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
Свадьбу шеф-повара Ивлева покажут на ТВ
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
Сердючка и Брежнева стали ведущими «Орла и решки»
Тодоренко заявила, что потратила на «Орле и решке» около $1 млн
Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире телешоу
Звезда «Орла и решки» принимала транквилизаторы из-за шоу
Наташа Королева похудела на 6 кг за время участия в шоу «Племя»
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
Ивлеева и Коваль в новом сезоне «Орла и решки»: фото со съемок
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Объявлено имя соведущего Тодоренко в «Орле и решке»
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Тодоренко намекнула, что будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой
Официально: Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»
Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
Новые трейлеры
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
Сантехники Белого дома
Трейлер (англ.)
Город астероидов
Трейлер (англ.)
Тролли. Группа в сборе
Трейлер (англ.)
Элементарно
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Тизер (3 сезон)
Восстание зловещих мертвецов
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь