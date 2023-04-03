Галич отказалась вести телешоу из-за проблем с ментальным здоровьем

Ида Галич

Популярная блогер и актриса Ида Галич призналась в Telegram-канале, что отказалась от роли ведущей в новом тревел-шоу канала «Пятница».

Галич объяснила свое решение проблемами с ментальным здоровьем, уточнив, что намерена посвятить 2023 год налаживанию своего психологического состояния. Ведущая призналась, что больше не хочет быть «спринтером», который доводит себя до эмоционального выгорания. Она отметила, что если возьмется за подобное шоу, то потратит большое количество сил и времени на него. К тому же, ей будет необходимо совмещать семью и свои проекты.

Блогерша заявила, что такой график может привести к лежанию под капельницей. По словам Галич, постоянная беготня, суета и желание все успеть приводят «к самому жуткому неврозу», из-за которого страдают все сферы жизни.

«Страдает сфера семьи. Я мать. У меня еще есть сын и ему нужно внимание. Страдает сфера моего развития. Потому что все стрессовые ситуации и вот эти неврозы откатывают тебя на десять шагов назад от психологически здорового человека», — рассказала Галич.

По мнению Галич, чтобы вести шоу про приключения, необходимо об этом мечтать и сильно хотеть этим заниматься.