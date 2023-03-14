Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Фото: СТС

На канале СТС готовится премьера вокального телепроекта «Битва каверов». Оценивать выступления лучших кавер-групп со всей страны и ближнего зарубежья будут два постоянных члена жюри — Сергей Жуков и Клава Кока, а помогать им — один звездный гость.

Как признается лидер группы «Руки Вверх!», он не прочь найти в шоу подопечных для продюсирования: «А почему бы и нет? Мне очень понравилось, как выступал один из конкурсантов. Я с удовольствием возьму его контакты».

В проекте примут участие более 40 музыкальных групп из разных городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и с Кубы. В каждом выпуске команды будут представлять собственные версии известных российских хитов, а жюри и зал, вмещающий 500 зрителей, проголосуют за лучших. В конце сезона зрителей ждет большой трехчасовой суперфинал, который определит победителя шоу.