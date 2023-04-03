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3 апреля 2023, новость

Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства

Сербский актер отметил, что «вынести бремя дискриминации» для него не составит труда
Милош Бикович

Сербско-российский актер Милош Бикович заявил ТАСС, что, несмотря на дискриминацию, не стыдится российского гражданства, которое он получил в 2021 году. По его словам, как серб, он понимает, что это «не самое страшное, что можно получить от Запада».

«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим, а также такими великими подвигами, как первый в истории фильм, снятый в космосе. Поэтому я смогу вынести бремя дискриминации, мне это не составит труда», — заявил Бикович.

При этом артист подчеркнул, что большинство людей на Западе все-таки ставят на первое место культуру и искусство.

Напомним, премьера фильма «Вызов», в котором Милош Бикович исполнил одну из главных ролей и который частично был снят на МКС, состоится 20 апреля.

В картине также появятся Владимир МашковИгорь ГординЕлена Валюшкина, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров и другие. В центре сюжета — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

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