Иван Ургант анонсировал грядущий концерт с «Би-2» в Турции

Иван Ургант | Источник: Legion-Media.ru

Российский телеведущий Иван Ургант на своей странице в соцсетях объявил, что станет одним из приглашенных исполнителей на концерте рок-группы «Би-2» в турецком городе Кемер.

Шоумен опубликовал афишу, на которой сообщается, что фестиваль состоится с 19 по 23 апреля. Он выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант 20 апреля. Помимо него, в фестивале будут участвовать: группа «Куртки Кобейна», актер Максим Виторган, музыкант Михаил Лузин и другие.

Ранее стало известно, что Ургант приступил к съемкам нового шоу. Отмечается, что авторская и продюсерская группы телеведущего привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» о поющих и танцующих аватарах.