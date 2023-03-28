Иван Ургант анонсировал грядущий концерт с «Би-2» в Турции

Российский телеведущий Иван Ургант на своей странице в соцсетях объявил, что станет одним из приглашенных исполнителей на концерте рок-группы «Би-2» в турецком городе Кемер.
Шоумен опубликовал афишу, на которой сообщается, что фестиваль состоится с 19 по 23 апреля. Он выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант 20 апреля. Помимо него, в фестивале будут участвовать: группа «Куртки Кобейна», актер Максим Виторган, музыкант Михаил Лузин и другие.
Ранее стало известно, что Ургант приступил к съемкам нового шоу. Отмечается, что авторская и продюсерская группы телеведущего привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» о поющих и танцующих аватарах.
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.