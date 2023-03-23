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23 марта 2023, новость

Гагарина пошутила, что попала на «Фабрику звезд» «по блату»

Певица призналась, что не скучает по тем временам
Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина в беседе с порталом PROZvezd пошутила, что попала на телешоу «Фабрика звезд» «по блату».

«Меня взяли на "Фабрику" по… блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте – она была хорошо знакома с Максом Фадеевым. Меня привели на дополнительный кастинг уже после основного набора, и там я прошла в шоу», — вспомнила Гагарина.

Она также подчеркнула, что не ностальгирует по тем временам. По словам исполнительницы, сниматься в «Фабрике звезд» было крайне непросто. Гагарина сравнила этот период со «страшным сном» и отметила, что не хотела бы вновь пережить подобные ощущения.

Ранее Гагарина признавалась, что участников «Фабрики звезд» намеренно «сталкивали лбами» ради шоу. 

Шоу «Фабрика звезд» выходило в эфир с 2002 по 2007 год. За это время вышло семь сезонов. Гагарина принимала участие во втором сезоне проекта, в 2003 году, и заняла первое место. На конкурсе она исполнила несколько песен Максима Фадеева, однако после завершения шоу от дальнейшего сотрудничества с ним отказалась.

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