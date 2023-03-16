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16 марта 2023, новость

Сябитова заявила, что не расстраивается из-за маленькой пенсии

Телеведущая объяснила, что у нее нет надбавок из-за отсутствия званий
Роза Сябитова

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Телепрограммой» призналась, что получает маленькую пенсию.

«Сейчас мне немного повысили пенсию, я получаю 15 с чем-то тыс. в месяц. Я все время работала и продолжаю работать, а пенсию откладываю. А по поводу ее размера… Сколько положено – столько положено, у меня нет никаких претензий», — поделилась звезда. Сябитова объяснила, что у нее нет надбавок из-за отсутствия званий.

По словам телеведущей, она не расстраивается из-за маленького размера пенсии. «Рассчитываю только на себя и своих детей: у нас дружная семья, дети получили хорошее образование, у меня есть хорошая работа, есть бизнес», — говорит она. Сябитова утверждает, что мечтает «как можно дольше» сохранить здоровье.

Напомним, ранее сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу, переставшего выходить в эфир в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине. Телеканал решил сделать упор на показ общественно-политических программ. В сентябре гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в сетку вещания развлекательных шоу, однако новые выпуски «Давай поженимся!» так и не вышли. При этом телеканал опроверг слухи о закрытии шоу.

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