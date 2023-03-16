Сябитова заявила, что не расстраивается из-за маленькой пенсии

Роза Сябитова

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Телепрограммой» призналась, что получает маленькую пенсию.

«Сейчас мне немного повысили пенсию, я получаю 15 с чем-то тыс. в месяц. Я все время работала и продолжаю работать, а пенсию откладываю. А по поводу ее размера… Сколько положено – столько положено, у меня нет никаких претензий», — поделилась звезда. Сябитова объяснила, что у нее нет надбавок из-за отсутствия званий.

По словам телеведущей, она не расстраивается из-за маленького размера пенсии. «Рассчитываю только на себя и своих детей: у нас дружная семья, дети получили хорошее образование, у меня есть хорошая работа, есть бизнес», — говорит она. Сябитова утверждает, что мечтает «как можно дольше» сохранить здоровье.