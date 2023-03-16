Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу

Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)

Актриса Агата Муцениеце дебютировала на сцене театра Crave в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Фото с выступлений, которыми она поделилась в соцсетях, вызвали неоднозначные комментарии среди пользователей.

Часть комментаторов отметили разносторонний талант Муцениеце, некоторые сравнивали актрису с предшественницей — Екатериной Варнавой, выступавшей ранее в шоу «Абсолютно нага». В комментариях отметился также блогер Дава, которому приписывают роман с Агатой после того, как она снялась в клипе на его песню.

«Поздравляю! Ты умничка!» — написал Манукян.

Напомним, в феврале стало известно, что Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Сообщалось, что это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе.