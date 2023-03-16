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16 марта 2023, новость

Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу

Актриса дебютировала в театре-кабаре в шоу «Абсолютно другая нага»
Агата Муцениеце в шоу «Абсолютно другая нага» (фото: соцсети)

Актриса Агата Муцениеце дебютировала на сцене театра Crave в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Фото с выступлений, которыми она поделилась в соцсетях, вызвали неоднозначные комментарии среди пользователей.

Часть комментаторов отметили разносторонний талант Муцениеце, некоторые сравнивали актрису с предшественницей — Екатериной Варнавой, выступавшей ранее в шоу «Абсолютно нага». В комментариях отметился также блогер Дава, которому приписывают роман с Агатой после того, как она снялась в клипе на его песню.

«Поздравляю! Ты умничка!» — написал Манукян.

Напомним, в феврале стало известно, что Агата Муцениеце выступит в серии спектаклей  «Абсолютно другая нага» в московском театре-кабаре Crave. Сообщалось, что это «мультижанровое шоу с элементами современного балета, стендапа, живого вокала и спецэффектов», поднимающее вопросы роли женщины в современном обществе. 

Предшественницей этого спектакля стала нашумевшая провокационная постановка «Абсолютно нага», где главную роль исполняла Екатерина Варнава. Премьера состоялась в октябре 2021 года и вызвала широкий резонанс у публики. 

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