Снимавшаяся с Хаматовой Корзун объяснила, почему вернулась в РФ

Чулпан Хаматова и Дина Корзун | Источник: PersonaStars

Актриса Дина Корзун, вместе с мужем — швейцарским композитором Луи Франком — и детьми 13 лет прожившая в Англии и Швейцарии, в беседе с «Российской газетой» объяснила, почему решила вернуться в Россию.

Коллега Чулпан Хаматовой по фильму Валерия Тодоровского 1998 года «Страна глухих» призналась, что всегда хотела вернуться в Россию, поскольку здесь у нее было много предложений по работе и живет мать. Однако решающим фактором для возвращения стала пандемия коронавируса, из-за которой, по мнению звезды, в Европе начали нарушать права человека. «В Швейцарии, где я жила с семьей, сразу начались запреты. Детям в школах можно было [находиться] только в масках, на физкультуре в масках, даже в секции скалолазания — и то в масках. А потом и вовсе все закрылось», — вспоминает она.

По мнению Корзун, в России меры предосторожности были гораздо мягче. «Да, маски, да, перчатки, но палками людей в новый мир не загоняли. Оставался выбор, и оставалось уважение к правам человека, которые люди выстрадали после Второй мировой войны. То есть в России я видела больше разумного. Вся эта нездоровая обстановка заставила меня утвердиться в желании вернуться в Россию», — рассказала 51-летняя актриса.

Вместе с мужем и детьми она переехала в Россию в апреле 2021 года. Недавно актриса представила автобиографический моноспектакль «Как я пришла в сознание» в театре «Практика».