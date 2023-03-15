Реальный маньяк, Янковский-следак: 5 причин немедленно смотреть сериал «Фишер»

Звездный каст

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Кадр из сериала «Фишер»

Движущая сила проекта Wink Originals «Фишер» — трио следователей в исполнении Ивана Янковского, Александра Яценко и Александры Бортич, охотящихся на маньяка, убивающего детей в СССР времен восьмидесятых. Янковский играет жесткого и делового сыщика, прибывшего из Ростова-на-Дону. Он не стесняется в выражениях, легко может сорваться на агрессию, но обладает ценнейшим опытом в деле поимки серийных убийц. Яценко с привычной мягкостью исполняет интеллигентного московского прокурора, здравомыслие которого уравновешивает вспыльчивого коллегу. А своенравные, но смелые выходки и умение общаться с детьми следовательницы Добровольской (Бортич) не раз помогут следствию. Между сыщиками периодически вспыхивают острые конфликты и нарастает напряжение, слишком уж персонаж Янковского бескомпромиссен, но наблюдать за развитием и столкновением их характеров едва ли не интереснее, чем за тем, как они вместе идут по следу преступника.

Реальная история «одинцовского» маньяка в основе

Основная сюжетная канва восьмисерийного проекта опирается на жуткую реальную историю маньяка Сергея Головкина, который замучил и убил 11 мальчиков – это только доказанные и признанные им преступления, считается, что жертв могло быть в разы больше. Головкин орудовал в Одинцовском районе, где жил и работал на Московском конном заводе №1 в поселке Горки-10. Первых двух жертв он убил в лесу в 1986 году, а последующие три года бездействовал и затаился, так как следствие велось очень активно. Но затем у Головкина появились автомобиль, на котором он выслеживал и перевозил жертв, и гараж, где он вырыл для них погреб, и в период с 1989 по 1992 годы преступник лишил жизней еще восьмерых подростков.

Кадр из сериала «Фишер»

Дисклеймер перед каждой серией предупреждает, что «все персонажи вымышлены, а любое совпадение – случайность». Сценарий «Фишера» и правда местами сильно расходится с действительностью – например, расследованием под кодовым названием «Удав» занимались, конечно, не три человека, а большая оперативная группа, состав которой насчитывал более десятка профессионалов и периодически менялся. Однако имена ключевых персонажей намекают на реальных людей.

В герое Ивана Янковского по имени Евгений Боков угадывается старший следователь по особо важным делам Евгений Бакин, который в конце 1980-х участвовал в расследовании дела Чикатило, а к охоте на Головкина присоединился в самом конце, в апреле 1992-го. Образ Валерия Козырева, которого сыграл Александр Яценко, скорее всего, основан на следователе Генпрокуратуры Валерии Костареве. У Натальи Добровольской конкретного прототипа нет, но не исключено, что в спецгруппу по «делу Удава» входили и женщины.

Кадр из сериала «Фишер»

Еще один герой сериала – мальчик по имени Игорь Мальцев (актер Станислав Соломатин), который становится едва ли не важнейшим свидетелем по делу. Игорь – собирательный образ многочисленных подростков, опрошенных по делу Головкина. Так, один из них рассказал, что общался с убийцей, и что это высокий мужчина со шрамом на лице, который назвался Фишером. Впоследствии выяснилось, что мальчик все выдумал, но его показания надолго увели следствие по ложному следу – в стране не осталось ни одного не проверенного мужчины с фамилией или кличкой Фишер. Более того, Фишер стал городской легендой, страшилкой, которой родители пугали детей, а пионеры в лагерях рассказывали друг другу под одеялом. Наконец, слухи о звучном прозвище дошли до самого Головкина, и он стал его использовать, представляясь жертвам: «Вы Фишера слышали такого? Вот это я и есть!».

Захватывающая интрига и многослойность

Одна из ключевых интриг сериала, от которой уровень саспенса нарастает от серии к серии, заключается в том, что личность Фишера (как и актера, его исполняющего) не раскрывается сразу – так зритель, сам того не осознавая, вовлекается в процесс поимки преступника, подозревая разных персонажей, неотрывно наблюдая за их действиями и словами. Но «Фишер» больше, чем просто детектив.

Кадр из сериала «Фишер»

Сериал близок к эталонным образцам жанра — от «Настоящего детектива» до триллеров Дэвида Финчера, где размышления о происхождении зла не менее важны, чем поиски убийцы. И истоки этого зла находятся в самом обществе, где о важном умалчивается, а дети порой игнорируются собственными родителями. Неудивительно, что из размеренного триллера вырастает наэлектризованная социальная драма. И искрит тут везде: в проблемной личной жизни сыщиков, в судьбах жертв-подростков и школьников-изгоев и даже во внешне благополучной семье хрупкого мальчика Игоря, оказавшегося свидетелем.

Колоритная ретро-атмосфера

«Фишер» отличает и визуальная мрачность: угнетающая атмосфера нуара подчеркивается резкими, почти рембрандтовскими световыми контрастами. Тревога разлита в густом темном лесу, в длинных гулких коридорах, в сумрачных кабинетах...

Кадр из сериала «Фишер»

Сериал придирчиво стилизован под конец 80-х, и в нем легко узнаются приметы времени: от олимпиек, пиджаков и характерных стрижек до, на первый взгляд, необязательных, штрихов. Вроде алое, растущего в молочном пакете на подоконнике, или облупленной краски подмосковных террас. Или едва узнаваемой, искореженной, как в кошмарном сне, мелодии песни «Крылатые качели», которая звучит на титрах. Эти детали не выпирают и не отвлекают от сюжета, но делают мир «Фишера» тактильным, погружая нас в непривычно неуютные советские декорации.

Любопытный режиссерский дуэт

Оригинальный творческий тандем Сергея Тарамаева и Любови Львовой отличает любовь к небанальным сюжетам и утонченным художественным решениям. Выразительные внешние детали, становящиеся частью глубокой метафоры — приметы их оригинального авторского стиля. В предыдущих проектах («Зимний путь», «Черная весна», «Доктор Преображенский») режиссеры преодолевали границы жанра – получалось очень тонко сотканное кино. Новый же сериал, помимо остросоциальных подтекстов и полутонов, вышел не только необыкновенно стильным, но и насыщенным запоминающимися, сильными образами, которые врезаются в память и не отпускают даже после просмотра, заставляя крепко задуматься.