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9 марта 2023, новость

Судзиловская выступила перед участниками спецоперации

Известная актриса активно общалась с залом и делилась историями из жизни
Олеся Судзиловская (фото: Минобороны РФ)

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская выступила перед участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Военно-мед­ицинской академии в Москве. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Судзиловская делилась историями и случаями из жизн­и, читала участникам спецоперации стихи Анны Ахма­товой, актив­но общалась с залом и шутила.

После концерта артистка раздала автографы и сфотографировалась с желающими.

Концерт артистки организовал благотворительн­ый фонд «Старорусс­кая, 12», помогающий раненым военнослужащим. До этого в Военно-медицинской академии в рамках сотрудничества с фондом уже выступали Юта, Олег Газманов, Зара, Василий Герелло.

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