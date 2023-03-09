Актриса театра и кино Олеся Судзиловская выступила перед участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Военно-медицинской академии в Москве. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Судзиловская делилась историями и случаями из жизни, читала участникам спецоперации стихи Анны Ахматовой, активно общалась с залом и шутила.
После концерта артистка раздала автографы и сфотографировалась с желающими.
Концерт артистки организовал благотворительный фонд «Старорусская, 12», помогающий раненым военнослужащим. До этого в Военно-медицинской академии в рамках сотрудничества с фондом уже выступали Юта, Олег Газманов, Зара, Василий Герелло.