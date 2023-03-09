Олеся Судзиловская (фото: Минобороны РФ)

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская выступила перед участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Военно-мед­ицинской академии в Москве. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Судзиловская делилась историями и случаями из жизн­и, читала участникам спецоперации стихи Анны Ахма­товой, актив­но общалась с залом и шутила.

После концерта артистка раздала автографы и сфотографировалась с желающими.