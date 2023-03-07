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7 марта 2023, новость

Для спектакля с Александром Петровым на сцене театра установят ванну

Актер исполнит главную роль в написанной и срежиссированной им постановке «Планета Максимус»
Александр Петров

На сцену Дворца молодежи в Екатеринбурге поставят ванну ради спектакля Александра Петрова «Планета Максимус». Об этом сообщает портал «Е1.ру».

Петров является автором, режиссером и исполнителем главной роли в постановке. Артист посвятил спектакль другу Максиму, который умер от рака в 2019 году. Во время выступления звезда залезет в ванну прямо в одежде. В райдере актера указано 400 литров дистиллированной воды, которую подогреют перед постановкой.

«Мне захотелось рассказать ее (историю) так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — поделился Петров.

Александр Петров наиболее широко известен по ролям в кино и сериалах, таких, как «Фарца», «Притяжение», «Полицейский с Рублевки», «Метод», «Гоголь», «Лед», «Т-34», «Текст», «Стрельцов» и многих других. Однако на счету актера есть и театральные работы. В частности, он играл Лопахина в постановке «Вишневый сад» Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, исполнял роль Гамлета на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

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