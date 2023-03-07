Анна Михалкова получила президентскую награду на кинофестивале

Анна Михалкова | Источник: Алексей Молчановский

Специальная награда президента международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске сербского режиссера Эмира Кустурицы досталась российской актрисе Анне Михалковой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам кинематографист посетить церемонию не смог из-за перелома ноги, поэтому во время вручения награды на сцене зачитали письмо Кустурицы, в котором сообщалось, что Специальный приз «за создание уникальных женских образов» присужден заслуженной артистке России Анне Михалковой.

«Аня, ты прекрасная великая русская актриса, — говорилось в письме, — ты всегда разная, достоверная, как настоящая актриса умеешь быть трагичной, но не боишься быть смешной, все жанры тебе удаются, ты воплощаешь все грани национального характера».

Анна Михалкова, смеясь, призналась, что удивлена, что Эмир Кустурица вообще знает о ее существовании, а также поблагодарила за эту награду.

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске проводится с 2002 года, с 2022 года его президентом является Кустурица. В 2023 году смотр проходил с 3 по 6 марта. Главный приз получил иранский фильм «Параллакс».