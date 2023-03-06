Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре

В минувшие выходные в Ханты-Мансийске открылся Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». По красной дорожке церемонии прошли звезды российского кино: Анна Михалкова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Павел Лунгин, Лянка Грыу, Елена Панова, Сергей Гармаш, Ксения Суркова, Елена Николаева, Антон Мегердичев, Павел Баршак и другие.
Тема «Духа огня» в 2023 году — «Культура коренных народов», и важная часть программы — кино с ярко выраженной этнической спецификой. Участниками конкурсных и внеконкурсных программ стали режиссеры из разных концов мира — были отобраны работы из России и 16 других стран.
Ведущими церемонии открытия стали актеры Юлия Пересильд и Богдан Кияшко, напомнившие, что создателем и первым президентом фестиваля был выдающийся режиссер Сергей Соловьев. Именно он 20 лет назад определил вектор развития киносмотра и заложил его традиции.
Одной из первых наград, врученных на фестивале «Дух огня», стал приз Сергею Гармашу за вклад в развитие кинематографа.
Президент смотра Эмир Кустурица не смог посетить открытие фестиваля из-за перелома ноги, однако надеется приехать на закрытие смотра, которое состоится 6 марта.