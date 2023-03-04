Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3

В Москве состоялась презентация нового сезона телеканала ТВ-3.
Гостями мероприятия стали звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса: Ляйсан Утяшева с Павлом Волей, Гоша Куценко, Надежда Ангарская, Влад Кадони, Павел Артемьев, Наталья Земцова, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Аристарх Венес, Наталия Медведева, Анар Халилов, Юлия Коваль, Анатолий Цой и другие.
Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, директор ТВ-3 Лили Шерозия и новый генеральный продюсер канала Константин Обухов представили гостям вечера самые яркие новинки сезона. Среди них — сериалы «СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой, «Стой, не то мама будет гадать» с Ингой Оболдиной и Михаилом Кремером, мистическая мелодрама «Дурная кровь» и другие проекты.
Ранее также стало известно, что на канале стартует новое кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан». Вместе с гостями — звездами шоубизнеса — ведущая будет готовить хорошо знакомые всем, понятные и любимые с детства блюда.