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4 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3

Гостями мероприятия о ТВ-новинках сезона стали звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса
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Фото: ТВ-3

В Москве состоялась презентация нового сезона телеканала ТВ-3.

Гостями мероприятия стали звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса: Ляйсан Утяшева с Павлом Волей, Гоша Куценко, Надежда Ангарская, Влад Кадони, Павел Артемьев, Наталья Земцова, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Аристарх Венес, Наталия Медведева, Анар Халилов, Юлия КовальАнатолий Цой и другие.

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, директор ТВ-3 Лили Шерозия и новый генеральный продюсер канала Константин Обухов представили гостям вечера самые яркие новинки сезона. Среди них — сериалы «СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой, «Стой, не то мама будет гадать» с Ингой Оболдиной и Михаилом Кремером, мистическая мелодрама «Дурная кровь» и другие проекты.

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Ранее также стало известно, что на канале стартует новое кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан». Вместе с гостями — звездами шоубизнеса — ведущая будет готовить хорошо знакомые всем, понятные и любимые с детства блюда. 

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