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1 марта 2023, новость

Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу

Вместе с гостями передачи «Вкусно с Ляйсан» знаменитая спортсменка и телезвезда будет готовить любимые блюда
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Фото: ТВ-3

На канале ТВ-3 стартует новое кулинарное шоу, ведущей которого стала Ляйсан Утяшева, — «Вкусно с Ляйсан». Вместе с гостями — звездами шоубизнеса — ведущая будет готовить хорошо знакомые всем, понятные и любимые с детства блюда.

Гостем первого выпуска передачи станет хореограф Мигель, который приготовит пельмени и поделится рецептом идеального теста. Кроме того, он расскажет, каким «страшным» танцам его учили в детстве, а сама ведущая попробует свои «первые пельмени в осознанной жизни».

Также своими фирменными рецептами в следующих эфирах поделятся ДаваНадежда Ангарская, Алла Духова, Глюк'Ozа, Елена Ханга, Евгения Медведева и другие.

Премьера шоу «Вкусно с Ляйсан» состоится 4 марта в 9.30.

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