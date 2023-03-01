Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу

На канале ТВ-3 стартует новое кулинарное шоу, ведущей которого стала Ляйсан Утяшева , — « Вкусно с Ляйсан ». Вместе с гостями — звездами шоубизнеса — ведущая будет готовить хорошо знакомые всем, понятные и любимые с детства блюда.

Гостем первого выпуска передачи станет хореограф Мигель, который приготовит пельмени и поделится рецептом идеального теста. Кроме того, он расскажет, каким «страшным» танцам его учили в детстве, а сама ведущая попробует свои «первые пельмени в осознанной жизни».