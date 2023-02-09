У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья

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Стартовали съемки многосерийного иронического детектива «СуперИвановы» с Екатериной Волковой в одной из главных ролей.

Сериал расскажет о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых, женщины в которой наделены сверхспособностями: Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь, ее мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья, а дар дочери-подростка Кати (Мария Абрамова) пока держится в секрете. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остается верен науке.

Слухи о волшебном семействе разлетаются по сарафанному радио, и к Ивановым начинают обращаться за помощью в решении житейских проблем. Каждая серия рассказывает о новом расследовании и поворотах семейной жизни.

Режиссером «СуперИвановых» выступает Юрий Осипов. Производством занимается кинокомпания «1-2-3 Production».