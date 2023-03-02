Ведущий описал ощущения от пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

Американский актер и стендапер Крис Рок впервые описал свои ощущения от пощечины Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. Слова Рока приводит издание The Sun.

Артист заявил, что его часто спрашивают, был ли удар болезненным. «Черт побери, да, было больно. Он же играл Мохаммеда Али! Я играл Пуки!» — пошутил Рок, отсылаясь на свою эпизодическую роль наркомана в фильме «Нью-Джек-Сити» и роль Смита в байопике «Али». «Даже в мультиках я зебра, а он — чертова акула», — продолжил 58-летний шоумен, добавив, что Смит ударил его «так сильно, что в ушах зазвенела песня Summertime».

Ранее стало известно, что организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за проведением мероприятия. Такое решение было принято после скандала с участием Уилла Смита и Криса Рока.