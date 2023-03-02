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2 марта 2023, новость

Сериал «Очень странные дела» получит спектакль-приквел

Постановка «Очень странные дела: Первая тень» будет посвящена появлению в городе злодея Векны
Джейми Кэмпбелл Бауэр и Милли Бобби Браун в сериале «Очень странные дела» | Источник: Legion-Media.ru

По сериалу «Очень странные дела» поставят спектакль, действие которого будет развиваться за четверть века до событий в ленте. Об этом сообщается на сайте лондонского театра «Феникс».

Сообщается, что сценарий для спектакля-приквела написала Кейт Трефри, которая работала над проектом Netflix вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами. Постановка под названием «Очень странные дела: Первая тень» расскажет о появлении в городе злодея Векны, ставшего главным антагонистом четвертого сезона сериала. Спектакль представит город Хокинс в 1959 году, также зрители увидят историю юности Генри Крила, который впоследствии превратился в монстра.

Ранее стало известно, что Netflix планирует выпустить шестичасовой аниме-сериал Stranger Things Tokyo. Режиссер проекта Мэтт Даффер отметил, что проект будет полностью отличаться от оригинала и больше расскажет о мире, в котором происходят основные действия сериала. Действие аниме-сериала будет происходить в 1980-е годы в Токио. Дата выхода проекта в настоящее время неизвестна.

Напомним, сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. В 2023-м должны стартовать съемки заключительного сезона проекта, главные роли в котором исполняют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

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