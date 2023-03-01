Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера

Марина Федункив

Актриса Марина Федункив в беседе с изданием «7 дней» рассказала о конфликтах с режиссером сериала «Реальные пацаны» Жанной Кадниковой.

Федункив призналась, что часто спорила с режиссером на съемочной площадке. Актриса объяснила, что в то время училась на режиссера и «считала себя самой умной». Звезда отметила, что не раз доводила до слез Кадникову подобными конфликтами.

«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще и персонажа, которого я придумала сама? Ох, намучилась она со мной», — вспомнила артистка.

По словам Федункив, конфликты с Кадниковой остались в прошлом. Актриса и режиссер стали близкими подругами. Артистка призналась, что «обожает» кинематографистку и считает ее гениальной.