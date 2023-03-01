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1 марта 2023, новость

Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера

Марина Федункив призналась, что в то время «считала себя самой умной»
Марина Федункив

Актриса Марина Федункив в беседе с изданием «7 дней» рассказала о конфликтах с режиссером сериала «Реальные пацаны» Жанной Кадниковой.

Федункив призналась, что часто спорила с режиссером на съемочной площадке. Актриса объяснила, что в то время училась на режиссера и «считала себя самой умной». Звезда отметила, что не раз доводила до слез Кадникову подобными конфликтами.

«Как это мне указывают, как нужно играть, да еще и персонажа, которого я придумала сама? Ох, намучилась она со мной», — вспомнила артистка.

По словам Федункив, конфликты с Кадниковой остались в прошлом. Актриса и режиссер стали близкими подругами. Артистка призналась, что «обожает» кинематографистку и считает ее гениальной.

Напомним, сериал «Реальные пацаны» выходит на ТНТ с 2010 года. Комедийное шоу рассказывает о жителях Перми, за которыми постоянно ходит оператор — герои снимаются в реалити-шоу. В декабре 2020 года в прокат вышел полнометражный фильм о героях популярного сериала — «Реальные пацаны против зомби».

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