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20 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу

Телеведущая примерила знаменитое «маленькое черное платье» в проекте «Маска»
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Фото: НТВ

В эфир телеканала НТВ вышел новый выпуск шоу «Маска», в котором Регина Тодоренко, входящая в состав жюри, повторила образ героини фильма «Завтрак у Тиффани» Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн.

По итогам второго выпуска в номинации оказались Дикобраз, Лисенок и Шаурма. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Шаурма, а членам жюри — Регине Тодоренко, Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Алексею Воробьеву — предстояло выбрать героя, который первым в этом сезоне раскроет тайну своей личности.

Большинством голосов был выбран именно участник в маске Дикобраза, однако никто из судей не смог угадать, что под ней скрывается Вадим Казаченко. 

Алексей Воробьев, обращаясь к Казаченко, признался: «Вы были настолько гениальны, у меня мысли даже не было, что это можете быть вы. Абсолютное браво! Это работа великого артиста!»

Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри пытаются угадать их имена.

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