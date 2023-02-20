Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу

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В эфир телеканала НТВ вышел новый выпуск шоу «Маска», в котором Регина Тодоренко, входящая в состав жюри, повторила образ героини фильма «Завтрак у Тиффани» Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн.

По итогам второго выпуска в номинации оказались Дикобраз, Лисенок и Шаурма. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Шаурма, а членам жюри — Регине Тодоренко, Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Алексею Воробьеву — предстояло выбрать героя, который первым в этом сезоне раскроет тайну своей личности.

Большинством голосов был выбран именно участник в маске Дикобраза, однако никто из судей не смог угадать, что под ней скрывается Вадим Казаченко.

Алексей Воробьев, обращаясь к Казаченко, признался: «Вы были настолько гениальны, у меня мысли даже не было, что это можете быть вы. Абсолютное браво! Это работа великого артиста!»