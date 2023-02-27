Киноактеры США назвали победителей своей премии

Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Триумфатором премии, которая подразумевает только актерские номинации, стала картина «Все везде и сразу». Награды за актерское мастерство получили звезды картины Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хай Цюань. Кроме того, лента получила главный приз церемонии за выдающийся актерский состав в кинофильме. Обладателем премии за лучшую мужскую роль отмечен Брендан Фрейзер, сыгравший главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит».

Кроме того, премия за выдающийся актерский состав в комедийном сериале досталась сериалу «Начальная школа "Эббот"», а за состав в драматическом сериале — «Белому лотосу». Актриса Дженнифер Кулидж была отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале за работу в «Белом лотосе».