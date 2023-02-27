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27 февраля 2023, новость

Киноактеры США назвали победителей своей премии

Гильдия киноактеров наградила лауреатов
Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Триумфатором премии, которая подразумевает только актерские номинации, стала картина «Все везде и сразу». Награды за актерское мастерство получили звезды картины Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хай Цюань. Кроме того, лента получила главный приз церемонии за выдающийся актерский состав в кинофильме. Обладателем премии за лучшую мужскую роль отмечен Брендан Фрейзер, сыгравший главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит».

Кроме того, премия за выдающийся актерский состав в комедийном сериале досталась сериалу «Начальная школа "Эббот"», а за состав в драматическом сериале — «Белому лотосу». Актриса Дженнифер Кулидж была отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале за работу в «Белом лотосе».

Фантастическая комедия с Мишель Йео «Все везде и сразу» ранее получила номинацию на премию «Оскар», а также стала четырехкратным лауреатом премии Critics' Choice Movie Awards и лучшей по версии Гильдии продюсеров США.

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